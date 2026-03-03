Re Carlo ha deciso di privare suo fratello Andrea Mountbatten-Windsor di tutti i titoli, diritti e privilegi nobiliari, inclusi i sussidi e la casa di prestigio. La decisione arriva dopo che Andrea ha intascato 15 milioni di sterline e ha continuato a comportarsi come se nulla fosse. La misura è stata presa per rimuovere ogni privilegio legato alla famiglia reale.

Re Carlo ha preso seri provvedimenti contro suo fratello Andrea Mountbatten-Windsor, togliendogli titoli, diritti e privilegi nobiliari, compresi i sussidi ad essi connessi, e la casa di prestigio. Il prossimo passo sarà quello di estrometterlo dalla linea di successione al trono. Ma le risorse dell'ex Duca di York non sono certo esaurite. Infatti, avrebbe accumulato per 15 milioni di sterline, oltre 17 milioni di euro, dalla vendita della casa che gli era stata donata per il suo matrimonio. Un affare realizzato quasi di nascosto e non del tutto consentito. Re Carlo, la punizione non basta Dunque, la punizione che Re Carlo ha inflitto ad Andrea non è stata così dura. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Re Carlo, Andrea ha intascato 15 milioni di sterline e ha fatto finta di nulla

Inchiesta fondi ad Hamas, Calenda: "Qualcuno ha fatto finta di nulla ed è ancora più grave”“Io non credo ci sia stata vicinanza, credo piuttosto si sia fatto finta di nulla ed una cosa ancor più grave.

“Cosa ha fatto, da non credere!”. Andrea Pucci fuori da Sanremo, la reazione di Carlo ContiIl caso Andrea Pucci irrompe su Sanremo e si trasforma rapidamente da scelta artistica a terreno di scontro politico.

Contenuti e approfondimenti su Re Carlo, Andrea ha intascato 15...

Temi più discussi: Caso Epstein, ex principe Andrea sarà escluso da linea di successione; Massaggi con i soldi dei contribuenti e prostitute nei palazzi reali: nuove accuse all'ex principe Andrea. E Re Carlo è esausto; Un’altra donna accusa Andrea. Re Carlo pronto a estrometterlo dalla linea di successione; Andrea arrestato, Carlo III non si opporrebbe a una legge per escluderlo dalla linea di successione.

Re Carlo categorico su Andrea: Non vuole avere niente a che fare con luiAndrea non ha perso solo il titolo di Principe, ma il sostegno della Corona e del fratello Carlo: l’esperta Angela Levin non ha dubbi sul suo futuro. dilei.it

Re Carlo abdica davvero? Tutta la verità su William, Kate e l’arresto di AndreaRe Carlo abdica davvero?Aria di crisi, sussurri nei corridoi dorati.La domanda rimbalza ovunque: Re Carlo III sta davvero pensando all’abdicazione? blogdilifestyle.it

“Non immaginavo vincesse Sal Da Vinci” Carlo Conti ha svelato non solo la sua canzone preferita ma anche il suo podio - facebook.com facebook

Carlo Conti a Radio Toscana commenta il podio di #Sanremo2026: «Non avrei immaginato quando ho scelto la canzone di Sal Da Vinci che potesse arrivare così in alto, magari era da prime 10. Sono stati decisivi i voti della sala stampa e della giuria delle ra x.com