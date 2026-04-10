Chivu non ha dubbi | Bastoni non va recuperato psicologicamente piuttosto chi l’ha insultato ha bisogno di qualche lavoro psicologico

L’ex calciatore ha espresso chiaramente la sua opinione sulla vicenda che coinvolge un calciatore e le recenti polemiche sui social media. Secondo lui, non è necessario concentrarsi sul recupero psicologico di Bastoni, ma piuttosto sui responsabili degli insulti, che avrebbero bisogno di un supporto psicologico. La dichiarazione arriva in un momento in cui si discute molto di comportamenti online e delle conseguenze che possono avere sugli atleti.

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