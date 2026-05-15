Il campionato si chiude con l' ennesimo divieto di trasferta per i tifosi del Napoli | l' annuncio

Da napolitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campionato si conclude con un'ulteriore restrizione per i tifosi del Napoli, che non potranno assistere alla partita in trasferta contro il Pisa, prevista per domenica 17 maggio alle 12 alla Cetilar Arena. La decisione riguarda esclusivamente i supporters residenti in Campania, che resteranno lontani dall’impianto durante l’incontro. La misura rappresenta l’ultimo provvedimento di questo tipo adottato in vista della fine della stagione calcistica.

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Il campionato si chiude con l'ennesimo divieto di trasferta per i tifosi del Napoli. I supporters azzurri residenti in Campania, infatti, non potranno seguire la squadra dal vivo in occasione del match contro il Pisa, in programma domenica 17 maggio alla Cetilar Arena alle ore 12.00.Il club. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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