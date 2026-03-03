Serie C | Ennesimo stop per i tifosi del Livorno vietata la trasferta contro il Forlì

Per la terza volta in questa stagione, i tifosi del Livorno non potranno seguire la squadra in trasferta. La partita tra Forlì e Livorno, valida per la 31esima giornata di serie C, è in programma domenica 8 marzo alle 12 e il divieto riguarda esclusivamente i supporter del Livorno. La decisione è stata comunicata dalle autorità competenti.

Forlì-Livorno, gara valevole per la 31esima giornata di serie C e in programma domenica 8 marzo alle 12.30, si giocherà senza la presenza dei tifosi amaranto. Ai sostenitori infatti, come fatto sapere dalla società, è stata vietata la trasferta su disposizione della procura di Forlì-Cesena.