Domenica c' è il derby caccia al biglietto Divieto di trasferta per i tifosi del Perugia

Domenica alle 14.30 si disputa il match tra Arezzo e Perugia. La prevendita dei biglietti è iniziata ieri e sta procedendo bene, con molte vendite nei settori di curva sud e tribuna laterale. Per la partita è stato imposto il divieto di trasferta per i tifosi del Perugia, mentre i tagliandi sono disponibili presso i punti vendita autorizzati.

Domenica alle 14.30 si gioca Arezzo-Perugia. La prevendita è attiva da ieri ed è cominciata a buon ritmo, soprattutto nei settori di curva sud e di tribuna laterale. Nella Minghelli al momento c'è bassa disponibilità di tagliandi e così anche nella laterale sud. Disponibilità media nella laterale.