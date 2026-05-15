Il cammino dell’arte travolto dal successo

Da ilrestodelcarlino.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’arte, i paesaggi suggestivi e la tradizione enogastronomica sono al centro di un’iniziativa che ha riscosso un ampio interesse. Il progetto Bologna Montana Art presenta un percorso che combina elementi culturali e naturali, attirando visitatori e appassionati da diverse parti. La promozione di questa esperienza ha portato a un incremento delle visite e a un riconoscimento crescente nel settore. La presenza di artisti e di eventi legati alla cultura locale contribuisce a consolidare questa proposta tra le mete più apprezzate.

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Arte, paesaggi mozzafiato, enogastronomia. E’ la ricetta del successo del Bologna Montana Art Trail, un cammino unico nel suo genere: un anello di 100 chilometri punteggiato di opere d’arte realizzate per lo più in materiali naturali, che si è conquistato un posto speciale nel cuore degli escursionisti, accorsi in montagna per ammirare la grande aquila del parco castellaccio a Moghidoro, il lupo di Casoni di Barbarolo, la Poggia sonora a Monte Bibele, il Gufo Giovannino e le altre installazioni di land art. Lo scorso anno hanno affrontato l’intero percorso in 1.500, soggiornando nelle strutture ricettive dei sette comuni toccati dal tracciato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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