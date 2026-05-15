Il cammino dell’arte travolto dal successo

L’arte, i paesaggi suggestivi e la tradizione enogastronomica sono al centro di un’iniziativa che ha riscosso un ampio interesse. Il progetto Bologna Montana Art presenta un percorso che combina elementi culturali e naturali, attirando visitatori e appassionati da diverse parti. La promozione di questa esperienza ha portato a un incremento delle visite e a un riconoscimento crescente nel settore. La presenza di artisti e di eventi legati alla cultura locale contribuisce a consolidare questa proposta tra le mete più apprezzate.

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Arte, paesaggi mozzafiato, enogastronomia. E’ la ricetta del successo del Bologna Montana Art Trail, un cammino unico nel suo genere: un anello di 100 chilometri punteggiato di opere d’arte realizzate per lo più in materiali naturali, che si è conquistato un posto speciale nel cuore degli escursionisti, accorsi in montagna per ammirare la grande aquila del parco castellaccio a Moghidoro, il lupo di Casoni di Barbarolo, la Poggia sonora a Monte Bibele, il Gufo Giovannino e le altre installazioni di land art. Lo scorso anno hanno affrontato l’intero percorso in 1.500, soggiornando nelle strutture ricettive dei sette comuni toccati dal tracciato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il cammino dell’arte travolto dal successo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Tsar Who Bet His Empire on Mystics… and Lost It All | The Romanovs Sullo stesso argomento Immagini dal Sannio: la via Francigena del Titerno, il ‘Cammino dell’anima’L’area sannita del Titerno conserva dei magici percorsi naturalistici che portano fino al capoluogo, Benevento. Fiorella Pierobon: dal successo in TV al nuovo atelier d’arte? Punti chiave Come ha trasformato la fama televisiva in ricerca materica e scultura? Perché ha scelto un piccolo borgo lecchese invece delle grandi... Dopo aver salutato Blanca è impegnata nella serie Rosa Elettrica su Sky. Qui, invece, parla dell'arte, della pressione del matrimonio e di cos'è stato per lei il successo x.com Il cammino dell’arte travolto dal successoArte, paesaggi mozzafiato, enogastronomia. E’ la ricetta del successo del Bologna Montana Art Trail, un cammino unico nel suo genere: un anello di 100 chilometri punteggiato di opere d’arte realizzate ... ilrestodelcarlino.it [OC] [ART] Il fabbro esiliato che ho dipinto, una delle mie ultime opere d'arte, arte di mia creazione reddit FOTO | Il cammino delle opere d’arte sull’Appenino di Bologna fa il pienone. E ne arrivano altreIl cammino si snoda lunga un anello di 100 chilometri punteggiato di opere d'arte e installazioni di 'land art'. Quest'estate arriveranno anche 5 percorsi 'Family' ... dire.it