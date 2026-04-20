Nel Sannio, lungo il corso del Titerno, si snoda un percorso naturale chiamato la via Francigena del Titerno, conosciuto anche come il ‘Cammino dell’anima’. Questo tratto si estende attraverso paesaggi suggestivi che collegano le zone più interne con il capoluogo, Benevento. Le immagini di questa area mostrano un patrimonio ambientale di grande valore, caratterizzato da ambienti naturali ancora intatti e percorsi che attraversano la campagna sannita.

L’area sannita del Titerno conserva dei magici percorsi naturalistici che portano fino al capoluogo, Benevento. Si tratta di un viaggio introspettivo e silenzioso alla ricerca del bello, della natura e di noi stessi. Il “Cammino dell’Anima” è un percorso di riscoperta dell’interiorità e della dimensione religiosa che percorre un itinerario mistico facente tappa proprio in alcuni dei luoghi più emblematici della Via Francigena del Sud, in uno degli scenari più belli e interessanti dell’entroterra sannita. La Francigena era la “strada maestra” che, in epoca medievale, da Canterbury conduceva i pellegrini a Roma; un percorso che intraprendevano molte anime “alla ricerca della Perduta Patria”.🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: la via Francigena del Titerno, il ‘Cammino dell’anima’

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