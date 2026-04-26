Corea del Nord Kim Jong-Un accoglie presidente Duma russa Volodin

Domenica, in Corea del Nord, sono arrivati il presidente della Duma di Stato russa e il ministro della Difesa per partecipare all’inaugurazione di un memoriale militare a Pyongyang. Il leader nordcoreano ha accolto i rappresentanti russi durante l’evento. La visita si è svolta in un contesto di incontri ufficiali e cerimonie pubbliche. Non sono stati resi noti altri dettagli sulla durata o sui temi specifici affrontati durante la visita.

Il presidente della Duma di Stato russa Vyacheslav Volodin e il ministro della Difesa Andrei Belousov sono giunti domenica in Corea del Nord per partecipare alla cerimonia di inaugurazione di un memoriale militare a Pyongyang. Il sito, denominato “Complesso commemorativo e Museo delle imprese belliche degli eroi dell’operazione militare all’estero”, è dedicato ai soldati nordcoreani che hanno combattuto a fianco delle forze russe nel conflitto con l’Ucraina. Prima della cerimonia, Volodin ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong-Un. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Corea del Nord, Kim Jong-Un accoglie presidente Duma russa Volodin Notizie correlate Corea del Nord: intelligence, Kim Jong-un prepara la figlia Kim Ju-ae alla successione. Stabilità regionale a rischio?Kim Ju-ae, l'erede designata? L'intelligence sudcoreana vede la Corea del Nord preparare la figlia di Kim Jong-un alla successione Pyongyang – Un... Corea del Nord, Kim Jong Un alla parata militareMercoledì il leader nordcoreano Kim Jong Un ha tenuto una parata militare notturna a Pyongyang per celebrare la conclusione del congresso del Partito... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Corea del Nord, nuovo lancio di missili balistici verso Est; La Corea del Nord conduce nuovi test di missili balistici, allarme di Seul; Corea del nord e Bielorussia, gli Alleati minori uniti; COREA DEL NORD - BIELORUSSIA Da Minsk ad Hanoi, il nuovo corso di Kim Jong-un oltre la ‘retorica dell’isolamento’. Corea del Nord, Kim Jong-Un accoglie presidente Duma russa VolodinIl presidente della Duma di Stato russa Vyacheslav Volodin e il ministro della Difesa Andrei Belousov sono giunti domenica in Corea del Nord per partecipare alla cerimonia di inaugurazione di un ... lapresse.it In Corea corre l'anno 114... e altre cose assurde che non sapevi del Paese di Kim Jong UnUn paio di jeans può costarti la prigione e i capelli devono seguire uno standard di Stato. Entra nel mondo distopico di Kim Jong Un: ecco i divieti quotidiani che sembrano usciti da un film ... skuola.net Quindi perché non é rimasto in Corea del Nord Che incoerenza… oppure forse pensa la sua missione sia stare in Italia a “raddrizzare” anziani democratici x.com Sapevate che la squadra più titolata della Corea del Nord è la April 25 Sports Nome dato in onore del giorno in cui è stata fondata. La squadra, dove i calciatori professionisti sono considerati ufficiali dell'arma nordcoreani, ha vinto ben 21 scudetti e riesce a ri - facebook.com facebook