Recentemente si è diffusa la notizia che Harry abbia utilizzato l’intera eredità lasciata in suo possesso, senza possibilità di assistenza da parte di Kate Middleton. La duchessa di Cambridge, nota per il suo ruolo di mediazione tra i due fratelli, si è sempre mantenuta fedele al marito, William, senza intervenire nelle questioni finanziarie di Harry. La vicenda si inserisce in un quadro di tensioni familiari ormai note pubblicamente.

Kate Middleton si è sempre trovata nella scomoda posizione di essere in mezzo tra William e Harry, ma ha sempre saputo da che parte schierarsi, ovviamente da quella del marito. Anche ora che il Duca del Sussex si trova in gravi problemi economici. Infatti, ha speso quasi tutta l’eredità di Diana e di sua nonna Elisabetta. Kate Middleton, Harry in grave difficoltà. Kate Middleton dunque non può intervenire e forse nemmeno intende farlo per aiutare Harry e Meghan Markle. Infatti, William ha voluto prendere totalmente le distanze dal fratello e non intende riavvicinarsi, nemmeno ora che circolano voci insistenti secondo cui si troverebbe in seria difficoltà.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, Harry ha speso tutta l’eredità. E lei non può aiutarlo

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