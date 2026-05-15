Il Boschetto di Fregene restituito ai bambini | uno spazio più vivibile e sicuro

Il Boschetto di Fregene è stato riqualificato e riaperto al pubblico, offrendo nuovamente uno spazio dedicato ai bambini e alle famiglie. Sono stati effettuati interventi di sistemazione del terreno e di messa in sicurezza delle aree gioco, con l’obiettivo di rendere più accessibile e sicuro il luogo. La riapertura si inserisce in un progetto di recupero degli spazi verdi pubblici, che prevedeva anche il ripristino di infrastrutture danneggiate e la rimozione di eventuali ostacoli.

Fiumicino, 15 maggio 2026 – Un posto incantato restituito ai bambini e alla comunità. È stato inaugurato questa mattina il Boschetto della Scuola dell’Infanzia Comunale “Arcobaleno” di Fregene, completamente riqualificato dopo un importante intervento di recupero ambientale e messa in sicurezza che ha restituito ai piccoli alunni un’area verde dove poter giocare, imparare ed entrare in contatto diretto con la natura. Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte il sindaco di Fiumicino Mario Baccini, il presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, l’assessore all’Ambiente Stefano Costa, i referenti di plesso, le insegnanti e tanti bambini entusiasti di poter tornare a vivere uno spazio che fino a poco tempo fa versava in condizioni di degrado e abbandono. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Fregene, riqualificato il boschetto della scuola "Arcobaleno": restituito ai bambiniIl boschetto della scuola dell'infanzia comunale "Arcobaleno" di Fregene, nel comune di Fiumicino, è stato inaugurato questa mattina dopo un...

Leggi anche: Uno spazio sicuro per i giovani: nasce "Altrove", il servizio di ascolto gratuito dai 18 ai 30 anni

Fregene, riqualificato il boschetto della scuola Arcobaleno: restituito ai bambini ift.tt/KFLXmGe x.com

Il Boschetto della scuola dell’infanzia Arcobaleno torna a splendere: inaugurata a Fregene l’area verde comunaleQuello che fino a ieri era un angolo dimenticato, oggi è tornato a essere un piccolo paradiso terrestre per i bambini. È stato inaugurato questa mattina il Boschetto della scuola dell’infanzia Arco ... msn.com