Uno spazio sicuro per i giovani | nasce Altrove il servizio di ascolto gratuito dai 18 ai 30 anni

A Meldola nasce un nuovo servizio dedicato ai giovani tra i 18 e i 30 anni. Chiamato

Meldola si arricchisce di un servizio pensato per i suoi giovani. Si chiama Altrove ed è uno spazio di ascolto gratuito, promosso da Medusa Aps, rivolto ragazzi dai 18 ai 30 anni. “Il progetto nasce da un'esigenza semplice e concreta: offrire un luogo sicuro, non giudicante e non clinico, dove i.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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