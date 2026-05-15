Il biologo marino | Nessuna leggerezza Traditi dalla visibilità

Il biologo marino ha commentato la tragedia alle Maldive, affermando che si tratta di una fatalità e che non ci sono elementi che suggeriscano responsabilità legate a incompetenza o superficialità. Il docente di Biologia marina ha sottolineato che la vicenda non è stata causata da leggerezza, ma ha evidenziato come la visibilità ridotta abbia contribuito alla situazione. La sua analisi si basa su dati e osservazioni raccolti in passato, senza ipotesi di colpe o errori umani.

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