Il biologo marino | Nessuna leggerezza Traditi dalla visibilità
Il biologo marino ha commentato la tragedia alle Maldive, affermando che si tratta di una fatalità e che non ci sono elementi che suggeriscano responsabilità legate a incompetenza o superficialità. Il docente di Biologia marina ha sottolineato che la vicenda non è stata causata da leggerezza, ma ha evidenziato come la visibilità ridotta abbia contribuito alla situazione. La sua analisi si basa su dati e osservazioni raccolti in passato, senza ipotesi di colpe o errori umani.
Roma, 15 maggio 2026 – Professor Roberto Danovaro, docente di Biologia marina all’Università Politecnica delle Marche e sub esperto, che idea si è fatta della tragedia alle Maldive? “Si tratta di una fatalità, escludo al 100% che ci possa essere stata incompetenza o superficialità. Si trattava di persone molto esperte. Montefalcone era un assoluto riferimento per le ricerche scientifiche nelle Maldive”. Cosa può essere successo? “Era un’immersione molto profonda, 50 metri. Quando si va con mono-bombola ci sono pochi minuti prima della decompressione. In un gruppo di cinque persone, basta una pinnata e il materiale sul fondo, che è sottile, viene su in sospensione e crea non poche difficoltà di visibilità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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