Pesaro Pieri in commissione | Vuelle da Aspes nessuna leggerezza | l?Arena ha un?agenda playoff incerti Post polemico del sindaco

A Pesaro il presidente della squadra di pallacanestro ha commentato la situazione attuale, affermando che l’azienda incaricata della gestione non ha commesso leggerezze e che non ci sono soluzioni alternative pronte per sostituire l’attuale arena. La discussione si inserisce in un contesto di incertezza sui playoff e di tensioni tra le parti coinvolte, a pochi giorni dalla decisione di sfratto della società sportiva.

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PESARO Vuelle sfrattata, il presidente Luca Pieri mette sul tavolo la versione di Aspes: «Nessun accordo disatteso con leggerezza, nessuna alternativa cittadina davvero pronta per sostituire la Vitrifrigo Arena, nessuna scelta fatta senza considerare il peso della Vuelle». Ma dalla commissione Enti partecipati emerge un punto di convergenza incontrovertibile: i playoff, per loro natura, restano la variabile meno governabile dentro la programmazione di un grande impianto. Ieri Pieri ha ricostruito la vicenda partendo dal disciplinare tecnico tra Comune e società partecipata per la gestione degli spazi sportivi, spiegando che il rapporto...🔗 Leggi su Corriereadriatico.it © Corriereadriatico.it - Pesaro, Pieri in commissione: «Vuelle, da Aspes nessuna leggerezza: l?Arena ha un?agenda, playoff incerti». Post polemico del sindaco Notizie correlate Vuelle, si brancola nel buio. Pieri va in commissione: "Spieghi questo caos"Non si sa niente dei biglietti per sabato a Jesi, si sa poco dell’eventuale prima semifinale del 22 maggio, non c’è nemmeno un’idea di cosa fare per... Arena Pesaro: Biancani sceglie gli eventi e la Vuelle resta fuori? Cosa scoprirai Come influirà il trasferimento fuori sede sulle prestazioni della Vuelle? Perché l'amministrazione ha dato la priorità agli eventi... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Vuelle sfrattata da Pesaro, il presidente Aspes Pieri oggi riferirà la sua versione: Andrò in commissione. Pronto a chiarire tutto; Vuelle, si brancola nel buio. Pieri va in commissione: Spieghi questo caos; Vuelle sfrattata, la consigliera Marchionni (Pesaro Svolta): Pieri riferisca sulla gestione; Vuelle si brancola nel buio Pieri va in commissione | Spieghi questo caos. Vuelle sfrattata da Pesaro, il presidente Aspes Pieri oggi riferirà la sua versione: «Andrò in commissione. Pronto a chiarire tutto»PESARO Il caso Vuelle- Vitrifrigo Arena torna a muoversi su due binari: la spinta dei tifosi, che chiamano a raccolta Pesaro per la trasferta di Jesi, e il fronte politico-istituzionale, che ... corriereadriatico.it Vuelle, si brancola nel buio. Pieri va in commissione: Spieghi questo caosDerby a rischio limitazioni per i tifosi: non si sa ancora nulla dei biglietti. Domani il presidente di Aspes riferirà sulle sovrapposizioni tra eventi e playoff. ilrestodelcarlino.it A Pesaro è vigilia di #uefafutsalchampionsleague: Cartagena-Sporting e Palma-Lavalloise, spettacolo assicurato - facebook.com facebook Una super Sebastiani batte la capolista Pesaro 112-90 al PalaSojourner. Da sogno la prima di Crosariol | FOTO x.com