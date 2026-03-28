Il Decreto Flussi ha portato un aumento delle assunzioni di lavoratori immigrati nel settore agricolo, con molte persone che cercano occupazione nelle regioni del sud e del nord Italia. Tra i lavoratori coinvolti ci sono Ahmad, Hassan, Marco, Tebete e Ziad, che spesso affrontano condizioni di lavoro difficili e rischi legati alla mancanza di regolarità. Numerosi di loro tentano di trovare un impiego come braccianti agricoli, spesso senza successo.

Ahmad, Hassan, Marco, Tebete, Ziad sono solo alcuni nomi dei lavoratori immigrati che hanno pagato il prezzo, salatissimo, della legalità per poter lavorare come bracciante agricolo in Italia, molto spesso senza riuscirci. E’ il sottobosco del decreto Flussi ricostruito e raccontato dall’inchiesta “Il prezzo della legalità” di Bianca Turati, Daman Singh e Iman Zaoin vincitrice della 3^ edizione della PRM Academy che vedrà impegnati in una formazione a Foggia dal 14 al 16 maggio, i ventidue partecipanti su oltre novanta giovani Under 30 iscritti alla selezione. L’inchiesta di Bianca Turati, Daman Singh e Iman Zaoin è un documento imprescindibile per chi vuol conoscere dall’interno il sistema, spesso opaco, del collocamento dei braccianti agricoli in Italia, ormai quasi tutto appannaggio della manodopera immigrata. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

© Foggiatoday.it - Il caporalato arriva con il Decreto Flussi: dalla Sicilia a Foggia, il viaggio dei lavoratori traditi

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