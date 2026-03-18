Una ricerca scientifica condotta sui macachi indica che rinviare le azioni non dipende esclusivamente dalla volontà. Lo studio ha analizzato comportamenti di attesa e procrastinazione in questi primati, evidenziando che tali scelte possono essere influenzate da fattori biologici e cognitivi. I risultati mostrano come il rinvio possa essere una risposta naturale, indipendente dalla motivazione o dalla volontà dell’animale.

R imandare, evitare, non iniziare. Spesso queste azioni sono associate alla pigrizia. E se invece fosse qualcosa di molto più complesso, radicato nel cervello? Una nuova ricerca neuroscientifica pubblicata su Current Biology suggerisce che la procrastinazione potrebbe non essere una questione di volontà, ma il risultato di un meccanismo preciso del cervello che si attiva in presenza di situazioni percepite come negative o stressanti. 6 trucchi per mantenere in forma il cervello dei nonni. guarda le foto Quando il cervello frena anche se vogliamo agire. La ricerca dell’Istituto per lo studio avanzato della biologia umana, all’ Università di Kyoto in Giappone, ha analizzato cosa succede quando siamo di fronte a un compito che comporta sia una ricompensa sia un elemento spiacevole — fatica, stress, rischio di errore. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Una ricerca scientifica fatta sui macachi dimostra che rimandare non è solo una questione di volontà

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