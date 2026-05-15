Il 15 maggio 1966 la prima promozione in B della storia dell' Arezzo Chi erano i potagonisti

Il 15 maggio 1966 rappresenta una data storica per l’Arezzo, che ottenne per la prima volta la promozione in serie B. Questa conquista fu il risultato di una stagione culminata con la vittoria nel campionato di terza serie, portando la squadra a raggiungere un livello superiore nel calcio nazionale. Sono stati i protagonisti di quella promozione, atleti e staff, a contribuire a questa svolta, portando il club a un traguardo mai raggiunto prima.

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