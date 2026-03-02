Serie C il pari dell’Arezzo con la seconda della classe ha il sapore della promozione

Nella Serie C, l'Arezzo ha pareggiato in rimonta contro la seconda della classifica. La squadra amaranto ha mantenuto sette punti di vantaggio sui avversari, con una partita ancora da giocare. Il risultato del match si inserisce in un campionato molto combattuto, con l'Arezzo che si avvicina alla promozione diretta.

Altri due pareggi nelle altre gare delle toscane per la Pianese, beffata dal Bra nel finale e per il Pontedera,indenne a Pesaro FIRENZE – Arezzo, un pareggio che sa di promozione. Gli amaranto nel big match di C impattano in rimonta e mantengono sette punti di vantaggio sui giallorossi con una gara in meno. Altri due pareggi nelle altre gare delle toscane. Il Pontedera strappa un punto a Pesaro, la Pianese si fa raggiungere in pienissimo recupero dal Bra: molto contestato il gol dell’1-1. AREZZO: Venturi; Renzi, Gilli, Chiosa, Righetti; Chierico (24' st Viviani), Guccione, Iaccarino (1' st Cortesi); Pattarello (41' st Arena), Ravasio (24' st Cianci), Tavernelli (14' st Varela). 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

Frena la seconda della classe. "Il Trodica ha creato tanto, i giocatori hanno dato tutto»"Abbiamo creato tantissimo e abbiamo rischiato anche di perdere facendo di tutto per vincere".

