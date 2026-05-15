IF al Teatro Argot Studio il 16 e il 17 maggio

Il 16 e il 17 maggio si terrà la rappresentazione di IF al Teatro Argot Studio, inserita nella rassegna teatrale “Green Days – nel tempo che resiste”. La manifestazione è curata da Dominio Pubblico e ha il supporto del Ministero della Cultura e di SIAE, inserita nel programma “Per Chi Crea”. La rassegna si rivolge ad artisti under 35 e si svolge in un contesto dedicato alla promozione di produzioni emergenti.

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Lo spettacolo è nell'ambito di “Green Days – nel tempo che resiste”, Rassegna teatrale Under 35 a cura di Dominio Pubblico, con il sostegno del MiC e di SIAE, all'interno del programma “Per Chi Crea” IF (sulle possibilità di un incontro)sarà alTeatro Argot Studioil16ed il17 maggio. Lo spettacolo di e conGaia AmicoeNicola Lorussoha le musiche originali di StefanRöslmairmentre i puppets sono diGaia Amico. Vincitore delPremio Scintille 2025e delPremio Nazionale Giovani Realtà del Teatro 2024,IF, ci conduce nel fulcro di un incontro e delle sue possibilità. In silenzio su una panchina di una stazione ferroviaria due anziani attendono l’ultima coincidenza: un signore dal bastone tremolante e una signora vestita di fiori. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - IF al Teatro Argot Studio il 16 e il 17 maggio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento IF all’Argot Studio: il teatro under 35 di Green DaysCosa: Lo spettacolo teatrale IF (sulle possibilità di un incontro), terzo e attesissimo appuntamento della rassegna under 35 “Green Days”. "Over – Emergenze Teatrali" all'Argot Teatro StudioDall’8 al 10 maggio 2026, l’Argot Studio di Roma ospita la VII edizione di Over – Emergenze Teatrali. Un nuovo Inizio: la stagione 2025-2026 dell’Argot Studio di RomaQuarantuno anni di storia teatrale si trasformano in un manifesto di rinascita per l'Argot Studio. Lo storico spazio di Trastevere, che ha segnato la storia del teatro romano contemporaneo, riparte ... ilmessaggero.it Diario di Lina, lo spettacolo a Teatro Argot StudioDal 23 al 26 novembre un grande ritorno all’Argot Studio, un’occasione per approfondire il linguaggio di una delle più interessanti compagnie del panorama come Teatrodilina, condotta dal duo creativo ... romatoday.it