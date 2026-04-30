Over – Emergenze Teatrali all' Argot Teatro Studio

Dal 8 al 10 maggio 2026, l’Argot Teatro Studio di Roma ospita la settima edizione di Over – Emergenze Teatrali, un evento che coinvolge diverse iniziative legate al mondo del teatro. La manifestazione si svolge nel periodo indicato e rappresenta una delle principali occasioni per presentare spettacoli e progetti teatrali emergenti. L’evento si svolge presso la struttura dell’Argot Studio, situata nella capitale italiana.

Dall’8 al 10 maggio 2026, l’Argot Studio di Roma ospita la VII edizione di Over – Emergenze Teatrali.Il progetto è dedicato alla scoperta e al sostegno delle nuove generazioni della scena contemporanea: nato dall’esperienza di Argot Produzioni, da sempre impegnata nella ricerca teatrale e nella.🔗 Leggi su Romatoday.it

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