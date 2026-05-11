Lo spettacolo teatrale IF, che si concentra sulle possibilità di un incontro, è il terzo appuntamento della rassegna under 35 “Green Days” organizzata presso Argot Studio. L’evento si svolge in un teatro dedicato alle produzioni giovanili e si inserisce nel calendario della manifestazione dedicata agli artisti emergenti sotto i 35 anni. La rappresentazione è stata annunciata come uno dei momenti principali della programmazione di questa edizione.

Cosa: Lo spettacolo teatrale IF (sulle possibilità di un incontro), terzo e attesissimo appuntamento della rassegna under 35 “Green Days”.. Dove e Quando: Presso gli spazi storici dell’Argot Studio a Roma, in Via Natale del Grande 27, sabato 16 e domenica 17 maggio.. Perché: Per scoprire le nuove e vibranti frontiere della drammaturgia giovanile contemporanea, attraverso un’opera pluripremiata che fonde recitazione, animazione di pupazzi e composizione musicale originale.. Il panorama culturale romano si conferma un terreno fertile e in continua evoluzione per la sperimentazione performativa, accogliendo con sempre maggiore entusiasmo le voci e le istanze delle nuove generazioni di artisti.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - IF all’Argot Studio: il teatro under 35 di Green Days

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