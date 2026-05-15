Ieri sera, in una partita che potrebbe essere stata l’ultima con il Real Madrid, si è discusso molto sul futuro di un calciatore di alta fama. Quasi due anni fa, il 16 luglio, il pubblico del Bernabéu aveva accolto con entusiasmo uno degli acquisti più costosi di sempre, senza immaginare come si sarebbe evoluta la sua permanenza. La serata di ieri ha acceso nuovamente i riflettori sulla possibile fine di questa avventura, lasciando aperto il dibattito sul suo futuro.

Chissà se quel 16 luglio di ormai quasi due anni fa gli spettatori che gremivano il Bernabéu per accogliere uno degli acquisti più grandi e onerosi della loro storia avrebbero mai pensato che sarebbe finita così. Quell’“uno, dos, tres, hala Madrid” a imitare quello ben più iconico di CR7 nel 2009 aveva probabilmente illuso tutti. La luna di miele è durata poco: troppo ingombrante la sua personalità in uno spogliatoio già ingombrante di suo e inesistenti i leader capaci di porre un freno. La malattia del Real ha radici profonde: quest’anno il bubbone è semplicemente esploso e, in qualche modo, il campione francese si è trovato a essere l’uomo copertina e il simbolo di tutto ciò che non andava alla Casa Blanca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ieri sera Mbappé potrebbe aver giocato la sua ultima partita con il Real Madrid

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