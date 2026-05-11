Ascolti tv ieri sera 10 maggio 2026 dalla partita Barcelona - Real Madrid a Roberta Valente a Racconto di una notte - I dati Auditel

I dati Auditel della serata di domenica 10 maggio 2026 mostrano i risultati delle trasmissioni più seguite. La partita tra due squadre di calcio ha registrato un pubblico consistente, mentre il programma televisivo con protagonista Roberta Valente ha attirato un numero di spettatori significativo. Questi numeri rappresentano le preferenze degli italiani durante la prima serata di ieri, offrendo uno sguardo sulle tendenze di visione di quel momento.

Gli ascolti tv di ieri sera, domenica 10 maggio 2026 vedono lo scontro tra fiction di punta come Roberta Valente – Notaio in Sorrento, sport con la partita Barcelona - Real Madrid, informazione, cinema e intrattenimento sulle principali reti nazionali in prima serata. Ascolti tv ieri sera 10 maggio 2026, dati Auditel della prima serata Su Rai 1 è andato in onda “Roberta Valente – Notaio in Sorrento”, fiction ambientata in Campania che segue le vicende personali e professionali della protagonista. Rai 2 ha trasmesso episodi della serie NCIS, dedicata alle indagini di una squadra investigativa legata alla Marina statunitense. Su Rai 3 era in programma Report, trasmissione di approfondimento giornalistico con servizi su temi di attualità, economia e politica.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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