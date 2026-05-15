Ieri sera, il calciatore ha disputato la sua ultima partita con il club. Quasi due anni fa, il 16 luglio, era stato presentato al pubblico del Bernabéu come uno degli acquisti più costosi e attesi della storia del club. La cerimonia di benvenuto aveva attirato molte persone, entusiaste di vedere arrivare un talento considerato tra i più promettenti. Ora, a distanza di tempo, quel capitolo si chiude con l'ultima presenza in campo.

Chissà se quel 16 luglio di ormai quasi due anni fa gli spettatori che gremivano il Bernabéu per accogliere uno degli acquisti più grandi e onerosi della loro storia avrebbero mai pensato che sarebbe finita così. Quell’“uno, dos, tres, hala Madrid” a imitare quello ben più iconico di CR7 nel 2009 aveva probabilmente illuso tutti. La luna di miele è durata poco: troppo ingombrante la sua personalità in uno spogliatoio già ingombrante di suo e inesistenti i leader capaci di porre un freno. La malattia del Real ha radici profonde: quest’anno il bubbone è semplicemente esploso e, in qualche modo, il campione francese si è trovato a essere l’uomo copertina e il simbolo di tutto ciò che non andava alla Casa Blanca. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Ieri sera Mbappé ha giocato la sua ultima partita con il Real Madrid

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