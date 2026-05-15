Ieri in Campania | estorsioni per sostenere i detenuti 17 arresti Orrore nel Sannio abusi su paziente sulla sedia a rotelle
Ieri in Campania sono stati effettuati 17 arresti legati a un giro di estorsioni finalizzato a sostenere i detenuti. Nel Sannio sono state segnalate accuse di abusi su un paziente che si trovava su una sedia a rotelle. Questi episodi sono stati al centro dell’attenzione locale, mentre le forze dell’ordine hanno continuato le indagini. Nella regione, le notizie più rilevanti riguardano attività investigative e interventi delle forze di polizia per contrastare fenomeni criminali e situazioni di maltrattamento.
Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 14 maggio 2026. Avellino – In data 14 maggio 2026, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una coppia di coniugi irpini. I due soggetti sono ritenuti gravemente indiziati dei reati di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta dell’Ufficio della Procura che ha coordinato l’attività investigativa. (LEGGI... 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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