Ieri in Campania | estorsioni per sostenere i detenuti 17 arresti Orrore nel Sannio abusi su paziente sulla sedia a rotelle

Da anteprima24.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ieri in Campania sono stati effettuati 17 arresti legati a un giro di estorsioni finalizzato a sostenere i detenuti. Nel Sannio sono state segnalate accuse di abusi su un paziente che si trovava su una sedia a rotelle. Questi episodi sono stati al centro dell’attenzione locale, mentre le forze dell’ordine hanno continuato le indagini. Nella regione, le notizie più rilevanti riguardano attività investigative e interventi delle forze di polizia per contrastare fenomeni criminali e situazioni di maltrattamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Tempo di lettura: 2 minuti Le notizie principali in Campania di ieri, giovedì 14 maggio 2026. Avellino – In data 14 maggio 2026, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Avellino hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di una coppia di coniugi irpini.  I due soggetti sono ritenuti gravemente indiziati dei reati di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti.  Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta dell’Ufficio della Procura che ha coordinato l’attività investigativa.   (LEGGI... 🔗 Leggi su Anteprima24.it

ieri in campania estorsioni per sostenere i detenuti 17 arresti orrore nel sannio abusi su paziente sulla sedia a rotelle
© Anteprima24.it - Ieri in Campania: estorsioni per sostenere i detenuti, 17 arresti. Orrore nel Sannio, abusi su paziente sulla sedia a rotelle
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Soldi delle estorsioni per sostenere i detenuti, 17 arresti nel NapoletanoTempo di lettura: < 1 minutoDal carcere continuavano ad impartire ordini ai loro sodali liberi.

Arzano, blitz della Dda Napoli: 17 arresti per clan e omicidio Coppola, estorsioni usate per “mesata” ai detenuti affiliatiIndagine della Direzione antimafia: clan attivo ad Arzano, ricostruito l'omicidio per errore e il sistema di sostegno ai detenuti con le estorsioni.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web