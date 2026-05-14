Soldi delle estorsioni per sostenere i detenuti 17 arresti nel Napoletano

Nella zona di Arzano, nel Napoletano, sono stati effettuati 17 arresti. Le indagini hanno accertato che alcuni leader del clan continuavano a impartire ordini ai membri liberi, nonostante fossero in carcere. Gli arrestati sono accusati di aver utilizzato i proventi delle estorsioni per finanziare i detenuti affiliati al gruppo. Le operazioni sono state condotte dalle forze dell’ordine, che hanno sequestrato materiale e documenti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto Dal carcere continuavano ad impartire ordini ai loro sodali liberi. Vertici del clan di Arzano che utilizzavano gli introiti delle estorsioni per sostenere i detenuti a loro affiliati. Esponenti del clan coinvolti anche nell’omicidio per errore di Rosario Coppola avvenuto lo scorso mese di febbraio. Per tutto questo i carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno arrestato altre 10 persone oltre a sette già sottoposte a fermo. Il provvedimento cautelare trae origine dall’esecuzione di un fermo di indiziato di delitto eseguito il 21 aprile scorso a carico di 11 soggetti gravemente...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Soldi delle estorsioni per sostenere i detenuti, 17 arresti nel Napoletano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Arzano, soldi delle estorsioni per pagare i detenuti e l'omicidio di Rosario Coppola, arrestate 17 personePer delega del Procuratore Distrettuale di Napoli, si comunica che i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno... Arzano, blitz della Dda Napoli: 17 arresti per clan e omicidio Coppola, estorsioni usate per “mesata” ai detenuti affiliatiIndagine della Direzione antimafia: clan attivo ad Arzano, ricostruito l'omicidio per errore e il sistema di sostegno ai detenuti con le estorsioni. Temi più discussi: Arzano, soldi delle estorsioni per pagare i detenuti e l'omicidio di Rosario Coppola, arrestate 17 persone; Napoli, omicidio per errore ad Arzano e soldi da estorsioni: 17 arresti; Roma: estorsione in pizzeria a Testaccio, arrestato un uomo che riscoteva metà degli incassi; Droga a Latina, le intercettazioni: Me lo fai un ventino cotta?. Il crack ordinato sui social. Dopo la fuffa di Report (che ha costruito un'ora di cazzate andando ad attingere da sfigati repressi come la Lota Ellenica e i vermi mitomani di Federsupposte) il cocainomane che imboscava i soldi delle estorsioni nel controsoffitto che c'ha raccontato? x.com Soldi delle estorsioni per sostenere i detenuti, 17 arresti nel NapoletanoDal carcere continuavano ad imparire ordini ai loro sodali liberi. Vertici del clan di Arzano che utiizzavano gli introiti delle estorsioni per sostenere i detenuti a loro affiliati. (ANSA) ... ansa.it Arzano, soldi delle estorsioni per pagare i detenuti e l'omicidio di Rosario Coppola, arrestate 17 personeI Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare, emessa del Tribunale di Napoli in sede di conferma ... ilmattino.it