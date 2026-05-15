Ieg tre mesi con il vento in poppa I ricavi salgono a 105 milioni di euro
Negli ultimi tre mesi, la società ha registrato ricavi per 105 milioni di euro. Il consiglio di amministrazione ha approvato i risultati finanziari relativi a questo periodo, evidenziando una crescita rispetto ai trimestri precedenti. La società ha continuato a operare senza interruzioni, mantenendo il proprio assetto organizzativo e finanziario. Non sono stati segnalati eventi significativi o variazioni nelle attività che possano influenzare i dati presentati. Le cifre pubblicate riguardano esclusivamente il periodo di riferimento.
di Giuseppe Catapano Tre mesi con il vento in poppa. Il consiglio di amministrazione di Italian Exhibition Group ha approva il resoconto intermedio di gestione consolidato al 31 marzo 2026 con una crescita dei principali indicatori economici: i ricavi salgono a 105 milioni di euro (+2,1% rispetto al primo trimestre 2025), l’Ebitda adjusted è di 39,5 milioni (+3,6%) e l’utile passa dai 21,5 milioni del 31 marzo 2025 ai 22,8 di quest’anno "grazie al risultato della gestione operativa". "La crescita del fatturato – si legge nella relazione – è stata trainata dalla linea di business degli eventi organizzati, grazie allo sviluppo organico dei... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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