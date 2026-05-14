Ieg | nel primo trimestre ricavi a 105 milioni +2,1% adjusted ebitda a 39,5 milioni +3,6%

Nel primo trimestre dell'anno, la società ha riportato ricavi per 105 milioni di euro, con un incremento di 2,2 milioni rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, che aveva registrato 102,8 milioni di euro. L'EBITDA rettificato si è attestato a 39,5 milioni di euro, segnando un aumento del 3,6 per cento rispetto ai dati dell'anno precedente. I risultati sono stati comunicati ufficialmente dalla società, senza ulteriori dettagli o commenti sulle cause di tali variazioni.

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Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Italian Exhibition Group (Ieg) ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi pari a 105 milioni di euro, in aumento di 2,2 mln rispetto a 102,8 mln, registrati al 31 marzo 2025. La crescita del fatturato è stata trainata dalla linea di business degli eventi organizzati, grazie allo sviluppo organico dei prodotti in portafoglio, che ha generato un contributo pari a circa 4,3 milioni, compensando un trimestre meno favorevole del comparto congressuale, caratterizzato da un più basso tasso di occupazione delle sale convegni. La dinamica positiva del business degli eventi organizzati si è riflessa anche sulla linea dei servizi correlati, che ha registrato un incremento di fatturato di poco superiore a 1,2 milioni. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Ieg: nel primo trimestre ricavi a 105 milioni (+2,1%), adjusted ebitda a 39,5 milioni (+3,6%) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Engineering, nel 2025 ricavi +2,5% a 1,76 mld, Ebitda adjusted a 280,3 mln (+1,5%) Leggi anche: Technogym corre a doppia cifra: ricavi a 237 milioni nel primo trimestre del 2026 Temi più discussi: BOLOGNA: Gruppo Hera, risultati in crescita nel primo trimestre 2026; VIDEO | OroArezzo al via. Presente il senatore Gasparri: Difendiamo la manifattura aretina; Artigiani aretini stretti nella morsa della cassa integrazione: i dati. Ieg: nel primo trimestre ricavi a 105 milioni (+2,1%), adjusted ebitda a 39,5 milioni (+3,6%)Italian Exhibition Group (Ieg) ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi pari a 105 milioni di euro, in aumento di 2,2 mln rispetto a 102,8 mln, registrati al 31 marzo 2025. La crescita del fa ... adnkronos.com IEG accelera nel primo trimestre 2026 e conferma la guidance annuale(Teleborsa) - Italian Exhibition Group (IEG), società leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici internazionali, chiude il primo trimestre 2026 con Ricavi pari a € 105,0 milioni, in aum ... finanza.repubblica.it