Idroelettrico | via libera alla norma per il controllo dell’acqua
Il governo ha approvato una nuova normativa che disciplina il controllo delle risorse idriche destinate alla produzione di energia idroelettrica. La legge stabilisce le modalità di gestione delle concessioni e introduce criteri specifici per il rilascio delle autorizzazioni. Per quanto riguarda la distribuzione dell’energia prodotta, viene prevista una quota che verrà assegnata gratuitamente a determinati soggetti. In Valle d'Aosta, si attendono aggiornamenti sulle modifiche alle procedure di assegnazione e gestione delle concessioni.
? Domande chiave Come cambieranno le regole per le concessioni idroelettriche in Valle d'Aosta?. Chi riceverà gratuitamente la quota di energia elettrica prodotta?. Quanto dureranno le nuove concessioni per i grandi impianti idrici?. Come influirà la nuova norma sul controllo pubblico sulle risorse?.? In Breve Concessioni durano fino a 40 anni con possibilità di estensione per altri 10 anni.. Marco Viérin illustra i cinque articoli della proposta trasmessa il 29 aprile.. Concessionari garantiranno quote annuali di energia gratuita per i servizi pubblici regionali.. Regione dovrà approvare legge specifica per grandi derivazioni entro dodici mesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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