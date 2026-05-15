Idroelettrico | via libera alla norma per il controllo dell’acqua

Il governo ha approvato una nuova normativa che disciplina il controllo delle risorse idriche destinate alla produzione di energia idroelettrica. La legge stabilisce le modalità di gestione delle concessioni e introduce criteri specifici per il rilascio delle autorizzazioni. Per quanto riguarda la distribuzione dell’energia prodotta, viene prevista una quota che verrà assegnata gratuitamente a determinati soggetti. In Valle d'Aosta, si attendono aggiornamenti sulle modifiche alle procedure di assegnazione e gestione delle concessioni.

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