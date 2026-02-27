Idroelettrico via libera definitivo ai canoni | 121 milioni di euro per la Valtellina
Dopo anni di contenziosi, la Regione Lombardia ottiene il via libera definitivo sui canoni per le grandi derivazioni idroelettriche. È stato stabilito un importo complessivo di 121 milioni di euro destinati alla Valtellina. La decisione chiude definitivamente la questione legata ai canoni idroelettrici, segnando una conclusione importante per l’amministrazione regionale.
Dopo anni di contenziosi, la partita sui canoni delle grandi derivazioni idroelettriche si chiude con una vittoria definitiva per Regione Lombardia. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno confermato la legittimità del canone “binomio” e dell’obbligo di cessione gratuita di energia. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Cassazione: 121 milioni alla Valtellina, fine contenziosiLa Corte di Cassazione ha messo fine a una lunga battaglia legale, dando ragione a Regione Lombardia sui canoni delle grandi derivazioni...
I canoni idroelettrici. Partita vinta con le aziende. Alla Valtellina 120 milioniLa Cassazione dà ragione a Regione Lombardia: canoni ed energia gratuita porteranno in Valtellina 120 milioni di euro.
