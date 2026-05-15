Iaria M5s | Per il settore autostradale le regole esistono il problema è che il Governo non le fa valere
Nel settore autostradale, le regole esistono, ma non vengono applicate adeguatamente dal Governo. La gestione rimane affidata principalmente ai concessionari e al ministero, senza un’effettiva enforce delle norme stabilite. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla trasparenza e sulla corretta amministrazione delle infrastrutture, senza che siano stati annunciati interventi concreti per risolvere le criticità riscontrate. La questione riguarda quindi un’ampia area di competenza pubblica e privata, senza che si siano visti cambiamenti significativi.
“Il settore autostradale continua a essere gestito come una materia riservata tra concessionari e ministero. Noi diciamo una cosa semplice: più trasparenza, più concorrenza, più controllo pubblico. Se si arriva alle proroghe perché non si è voluto fare per tempo le gare, la responsabilità ha un nome politico preciso”. Parole di Antonino Iaria, il deputato 5S che sta seguendo da molto vicino l’intricata epopea delle concessioni autostradali. A lui abbiamo chiesto di spiegarci com’è possibile che dopo il crollo del Ponte Morandi e la vicenda Benetton, siamo ancora a occuparci di concessionari che trattano in segreto con ministero delle Infrastrutture, Piani economici e finanziari segreti, concessioni in odore di prolungamento senza gare. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
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