Iaria M5s | Per il settore autostradale le regole esistono il problema è che il Governo non le fa valere

Nel settore autostradale, le regole esistono, ma non vengono applicate adeguatamente dal Governo. La gestione rimane affidata principalmente ai concessionari e al ministero, senza un’effettiva enforce delle norme stabilite. Questa situazione solleva preoccupazioni sulla trasparenza e sulla corretta amministrazione delle infrastrutture, senza che siano stati annunciati interventi concreti per risolvere le criticità riscontrate. La questione riguarda quindi un’ampia area di competenza pubblica e privata, senza che si siano visti cambiamenti significativi.

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