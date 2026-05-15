IA nelle redazioni | tra l’automazione dei dati e il ruolo umano

Negli ultimi anni, l'intelligenza artificiale ha iniziato a essere utilizzata nelle redazioni giornalistiche italiane, principalmente per automatizzare la stesura di articoli basati su dati e fonti ufficiali. I grandi gruppi editoriali stanno implementando nuove regole e linee guida per regolamentare l'uso dell'IA, cercando di integrare questa tecnologia mantenendo il ruolo degli operatori umani. La domanda principale riguarda come l’automazione possa aumentare la produzione senza ridurre il numero di giornalisti occupati.

? Domande chiave Come può l'IA aumentare la produzione di articoli senza tagliare posti?. Quali regole stanno adottando i grandi gruppi editoriali italiani per l'IA?. Perché la velocità degli algoritmi minaccia l'autorevolezza delle notizie pubblicate?. Chi garantirà la verità dei fatti quando i dati superano l'uomo?.? In Breve L'agenzia AP ha aumentato la produzione da 300 a 3.000 articoli trimestrali tramite algoritmi.. RCS MediaGroup ha approvato un codice di autodisciplina sull'IA nel giugno 2024.. GEDI ha avviato una collaborazione con Reply per l'innovazione editoriale nel settembre 2024.. Il Foglio ha lanciato la propria declinazione tecnologica Il Foglio AI nel marzo precedente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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