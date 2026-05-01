Secondo il rapporto Journalism 2026, l’80% dei giornalisti impiega strumenti di intelligenza artificiale nel proprio lavoro quotidiano. Questa percentuale indica una diffusione capillare delle tecnologie di automazione nelle redazioni di tutto il mondo. Non vengono forniti dettagli su quali attività specifiche vengano automatizzate o su eventuali differenze tra i diversi settori giornalistici. La presenza dell’IA sembra essere ormai consolidata nel panorama mediatico attuale.

? Cosa sapere L'80% dei giornalisti utilizza l'intelligenza artificiale nelle redazioni secondo il report Journalism 2026.. Il 42% degli utenti accetta riassunti automatizzati senza consultare le fonti originali.. Oltre l’80% dei professionisti dell’informazione utilizza oggi strumenti basati sull’intelligenza artificiale nelle proprie redazioni, mentre il 42% degli utenti dichiara di riporre fiducia nei riassunti automatizzati senza consultare la fonte originale. Questo scenario, che segna una svolta radicale per i media e i consumatori di notizie, emerge dai dati del report Journalism, Media and Technology Trends and Predictions 2026 dell’Institute, delineando un mercato dove la velocità e la sintesi stanno ridefinendo il rapporto tra e chi legge.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - IA nelle redazioni: l’80% dei giornalisti usa l’automazione

Notizie correlate

IA e Media 2026: cresce la fiducia degli utenti e l’adozione nelle redazioniIl 42% degli utenti si fida dei contenuti generati dall’IA e l’80% degli operatori media la utilizza.

L’inchiesta sull’influenza sionista nelle redazioni Usa: altro che deontologia!Continua da qui Riassunto della puntata precedente: diverse Ong per i diritti umani, citate dai media occidentali come fonti autorevoli sulle...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Intelligenza Artificiale: come cambia il mondo dei media; Tiscali News chiude, stop alle pubblicazioni dal 30 aprile: dodici giornalisti a casa; Con l’AI comincia anche in Italia l’era del giornalismo senza testimoni umani; Wired Italia chiude, Caffo: L'IA divora la testata nata per raccontarla.

Giornalismo artificiale. Nella crisi delle redazioni americane c’entra anche l’IAIn una puntata del 2011 di 30 Rock, la serie di Tina Fey ispirata ai suoi anni da autrice al Saturday Night Live, si scherzava sulla possibile fine della scrittura. Il personaggio di Fey, ... ilfoglio.it

Piattaforma anti-fake news. L’Ia a servizio dei giornalistiRoma, 11 dicembre 2025 – Fake news, disinformazione, caos mediatico. La tecnologia corre e l’informazione rischia di restare indietro. A sostenerla, però, arriva una piattaforma web basata ... quotidiano.net

Ma secondo voi domani troviamo i giornali “amici di Israele” che dicono che Israele “ha violado la legalidà indernazionale” con il “rapimento” degli amici dello jihadista Àvila Me le immagino le redazioni “amiche di Israele” nel febbrile tentativo di trovare la qu x.com

A celebrare il funerale don Ferruccio Furlan affiancato da don Lino Zatelli, che lo aveva battezzato #TG33Trentino --- TV33 | La tua TV in Trentino Alto Adige Canale 19 del digitale terrestre Streaming live e on demand su tv33.it Redazioni a Trento e - facebook.com facebook