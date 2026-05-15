I vandali non fermano la lotta contro l’omofobia | torna la panchina arcobaleno rinnovata
Un’azione simbolica per rimediare a un gesto contro i diritti. È tornata, infatti, sul lungofiume della Darsena di Ferrara la panchina arcobaleno completamente rinnovata a seguito dell'episodio vandalico del settembre scorso, con la targa che cita: "Ferrara promuove la libertà di essere a tutela. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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