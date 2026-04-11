Ancora vandali contro la panchina dedicata a Pamela Mastropietro Una donna la ripara

Un'altra azione vandalica ha colpito la panchina dedicata a Pamela Mastropietro. La ragazza, uccisa e fatta a pezzi nel 2018, era stata vittima di uno stupro e di un omicidio da parte di un uomo di origini nigeriane. Questa volta, una donna ha deciso di intervenire, riparando la panchina danneggiata. L'episodio si aggiunge a una serie di gesti di malcontento e di protesta.

Ancora un oltraggio alla memoria di Pamela Mastropietro. La giovane che nel 2018 venne stuprata e uccisa dallo spacciatore nigeriano Innocent Oseghale e fatta a pezzi. La panchina a lei dedicata a Piazza Re di Roma è stato teatro ancora una volta di un atto vandalico. Ne dà notizia il senatore Marco Scurria, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Senato. “Non si tratta purtroppo di un episodio isolato, ma dell’ennesimo gesto vile che colpisce un simbolo importante nella lotta contro la violenza sulle donne. Come Fratelli d’Italia siamo già intervenuti più volte per riparare i danni causati da questi atti incivili; dimostrando con i fatti la nostra attenzione verso il territorio e verso valori che non possono essere messi in discussione”.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Ancora vandali contro la panchina dedicata a Pamela Mastropietro. Una donna la ripara Leggi anche: Pamela Mastropietro, la mamma: "Non smetto di cercare la verità" Pamela Mastropietro 8 anni dopo, la battaglia della madre: "Voglio la verità, Oseghale non era solo"Otto anni dopo l’omicidio di Pamela Mastropietro, la madre Alessandra Verni continua a chiedere verità e giustizia.