Sabato mattina presso la biblioteca comunale di Larciano è stata inaugurata una panchina decorata con i colori dell’arcobaleno. L’installazione è stata realizzata dall’Amministrazione comunale di Larciano in collaborazione con l’Arcigay Prato Pistoia. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione e di associazioni che si occupano di diritti civili. La panchina sarà collocata in un’area pubblica del centro cittadino.

Sabato mattina, presso la biblioteca comunale, è stata inaugurata la ’Panchina Arcobaleno’. Un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale di Larciano, in collaborazione con L’Arcigay Prato Pistoia. Una panchina colorata, che porta e testimonia un messaggio contro le discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere. Con l’inaugurazione della panchina arcobaleno, acquistata dal comune di Larciano con il contributo della Regione Toscana, si è conclusa la settimana dedicata alla Rete RE.A.DY e alla lotta contro le discriminazioni per orientamento sessuale. Durante la settimana, infatti, ci sono stati due incontri. Il primo...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La panchina arcobaleno per l’inclusione

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monte ingaggi e della squadra e altre stronzate di calcio ci capisce poco. Per il resto mi auguro che trovi un altra panchina, la merita. x.com

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