I vandali imbrattano palazzo Sacripanti scattano le indagini dei carabinieri

Da ternitoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata di giovedì 14 maggio, sono state trovate scritte con vernice spray in tre diversi punti di Palazzo Sacripanti a Narni. Le scritte sono state realizzate con bombolette di vernice e sono visibili sui muri dell'edificio. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili di questo atto vandalico. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sulle motivazioni dietro il gesto.

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Scritte vergate con della vernice spray. Probabilmente quella contenuta nelle classiche bombolette. Le scritte sono comparse nella giornata di giovedì 14 maggio in tre punti diversi di Palazzo Sacripanti a Narni. Parliamo della struttura che da molti anni ospita la sede del corso universitario di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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