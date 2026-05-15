I vandali imbrattano palazzo Sacripanti scattano le indagini dei carabinieri
Nella giornata di giovedì 14 maggio, sono state trovate scritte con vernice spray in tre diversi punti di Palazzo Sacripanti a Narni. Le scritte sono state realizzate con bombolette di vernice e sono visibili sui muri dell'edificio. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili di questo atto vandalico. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sulle motivazioni dietro il gesto.
Scritte vergate con della vernice spray. Probabilmente quella contenuta nelle classiche bombolette. Le scritte sono comparse nella giornata di giovedì 14 maggio in tre punti diversi di Palazzo Sacripanti a Narni. Parliamo della struttura che da molti anni ospita la sede del corso universitario di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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