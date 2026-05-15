I vandali imbrattano palazzo Sacripanti scattano le indagini dei carabinieri

Nella giornata di giovedì 14 maggio, sono state trovate scritte con vernice spray in tre diversi punti di Palazzo Sacripanti a Narni. Le scritte sono state realizzate con bombolette di vernice e sono visibili sui muri dell'edificio. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per identificare i responsabili di questo atto vandalico. Non sono stati ancora resi noti dettagli sulle eventuali persone coinvolte o sulle motivazioni dietro il gesto.

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