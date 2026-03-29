Alle prime ore del mattino del 29 marzo, i carabinieri sono intervenuti in una frazione del comune di San Casciano Val di Pesa per soccorrere una donna ferita da un coltello. La donna, che si trovava nella propria abitazione, è stata attaccata da un giovane della famiglia. Le forze dell'ordine hanno avviato le indagini per chiarire la dinamica dell’accaduto.

San Casciano (Firenze), 29 marzo 2026 – Alle prime ore dell'alba di oggi, 29 marzo, i carabinieri della Stazione di San Casciano Val di Pesa sono intervenuti in una frazione del comune in soccorso a una donna accoltellata e ferita da un giovane della famiglia. Secondo le prime informazioni potrebbe essere stato il figlio, ma i fatti sono ancora da appurare. Grazie al pronto intervento dei militari l'uomo è stato disarmato dopo una colluttazione. I carabinieri di Prato e quelli del 6° Battaglione Toscana sono intervenuti in pochi istanti riuscendo a bloccare il balordo Sul posto anche un’ambulanza che ha soccorso la donna ferita trasportandola in ospedale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alba di paura, donna accoltellata in casa: scattano le indagini dei carabinieri

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