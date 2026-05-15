Il 15 maggio 2026, una visita insolita ha attirato l’attenzione: un ex presidente degli Stati Uniti si è recato nella Città Proibita, un tempo residenza imperiale e simbolo del potere cinese. La zona, chiusa al pubblico, è circondata da fortificazioni e custodisce dimore di lusso e alberi di ginepro centenari. La presenza di un ospite straniero in questo luogo storico ha suscitato molte discussioni, considerando il suo significato simbolico e la sua posizione di isolamento rispetto alle aree aperte e pubbliche della capitale.

Pechino, 15 maggio 2026 – La storia politica della Cina è stata sempre legata a luoghi chiave che ne hanno rappresentato lo splendore e il potere. L’epoca di Xi Jinping non è da meno, il ‘suo’ quartier generale è addirittura adiacente a quello che fu il cuore pulsante dell’Impero, la Città Proibita, nel centro di Pechino. Sul lato occidentale, sorge Zhongnanhai, un complesso blindato e circondato da mura rossastre che funge da ufficio e residenza ufficiale dei massimi leader del Partito comunista cinese. Come evidenziato dal New York Times, questo sito è totalmente inaccessibile al pubblico. Al suo interno vengono assunte le decisioni politiche più critiche del Paese, che rimangono strettamente riservate fino al momento dell'annuncio ufficiale. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - I segreti di Zhongnanhai: Trump nella Città Proibita di Xi Jinping, tra fortezze inaccessibili, dimore di lusso e ginepri centenari

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“Most Beautiful Roses Ever!” Trump Stunned by Xi’s Secret Zhongnanhai Blooms | APT

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