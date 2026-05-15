Nel fine settimana all’Olimpico, il tennis ha offerto partite di alto livello, con Darderi protagonista di momenti emozionanti. Al contrario, nel calcio, si sono visti pochi spunti di gioco, con alcune azioni confusionarie e mancanza di organizzazione. La finale si è svolta sotto una coltre di vapori, lasciando un’impressione di mediocrità in uno stadio che si aspetta molto di più da eventi di questa portata. La differenza tra i due sport ha evidenziato un panorama vario nelle esibizioni sportive.

I fuochi d’artificio dell’Olimpico, teatro della finale di Coppa Italia, hanno interrotto il quarto degli Internazionali di tennis nel vicino Centrale. Un ponte di fumo ha collegato due mondi lontani. Da una parte lo spettacolo adrenalinico di Jodar e Darderi che si prendevano a pallate con coraggio e talento; dall’altra la Lazio che si difendeva anche sotto di un gol e l’Inter che non aveva motivo di attaccare, partita noiosa, simbolo di una stagione di bassa qualità. Sul Centrale, un altro rampollo della nostra Età dell’oro che sta scalando il ranking Atp, come il sorprendente Pellegrino, sulla scia di Sinner e dei suoi fratelli, Musetti, Cobolli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - I segnali di fumo dell'Olimpico: il tennis brilla, il calcio è immobilismo e improvvisazione

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