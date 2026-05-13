Lazio-Roma si giochi prima e si sposti il tennis cosa prevede la proposta della Lega Calcio alla prefettura | l’idea sul piano anti caos all’Olimpico

La Lega Serie A ha proposto di anticipare la partita tra Roma e Lazio e di spostare le gare di tennis in programma nel fine settimana, al fine di evitare sovrapposizioni che potrebbero creare problemi di ordine pubblico all'Olimpico. La richiesta è stata presentata alla Prefettura in vista della possibile disputa del derby domenicale, nonostante la concomitanza con la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico.

La Lega Serie A cerca una mediazione con la Prefettura in modo da disputare domenica il derby tra Roma e Lazio, nonostante la finale degli Internazionali d’Italia al Foro Italico. L’ultima ipotesi sul tavolo della Lega Calcio, anticipata da Sky, prevederebbe il fischio d’inizio della partita allo Stadio Olimpico alle ore 12, trenta minuti in anticipo rispetto a quanto aveva previsto dai calendari di Seria A, prima però della rettifica della Prefettura e lo slittamento a lunedì. Contemporaneamente, è stata inoltrata alla Federazione Italiana Tennis e Padel la richiesta di posticipare di mezz’ora l’inizio della finale del singolare maschile degli Internazionali d’Italia: si inizierebbe alle 17:30, anziché alle 17.🔗 Leggi su Open.online

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