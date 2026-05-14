Roma Internazionali di tennis sospesi a causa del fumo che arriva dall’Olimpico | il calcio si prende la sua rivincita

Ieri sera a Roma si è verificato un episodio insolito durante gli Internazionali di tennis: le partite sono state interrotte a causa di un intenso fumo proveniente dallo stadio Olimpico, che ha reso difficile la visibilità sul campo. La situazione ha portato alla sospensione degli incontri, mentre lo stadio di calcio ha visto protagonisti i fumi che si sono diffusi nell’aria, provocando disagi tra giocatori e spettatori.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Ieri sera Roma ha vissuto una di quelle scene che sembrano scritte apposta per alimentare il derby permanente tra sport vicini di casa: agli Internazionali di tennis, il match sul Centrale del Foro Italico è stato sospeso a causa del fumo arrivato dall’Olimpico, dove il calcio aveva appena acceso la sua notte della finale di Coppa Italia. Una nube inattesa ha infatti invaso il campo in terra battuta, trasformando una partita in un episodio surreale. E in una sorta una rivincita simbolica del pallone sulla racchetta. Roma: il fumo dall’Olimpico ferma il match degli Internazionali di Tennis. La scena si è vista ieri sera durante il quarto di finale tra Luciano Darderi e Rafa Jodar.🔗 Leggi su Funweek.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nube di fumo dall’Olimpico sugli Internazionali di Roma, Hawk-Eye in tilt: Darderi-Jodas sospesa 20 minutiIl match dei quarti di finale tra l'italiano e lo spagnolo condizionato dalla nebbia provocata dai fumogeni e dai fuochi d'artificio accesi allo... Internazionali BNL d’Italia 2026: Roma si prepara alla sua ottantatreesima festa del tennisDal 28 aprile al 17 maggio il Foro Italico torna al centro del mondo: un torneo più grande, una città che si trasforma in capitale del tennis, con... Temi più discussi: Tennis oggi · Roma 2026: Risultati di tutte le partite in diretta degli Internazionali d'Italia; Sito Istituzionale | Internazionali di tennis: sorteggio del tabellone a Piazza del Popolo; Internazionali tennis Roma 2026: date, calendario, protagonisti e dove vedere in tv i BNL d'Italia; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jannik Sinner e gli italiani nel singolare maschile a Roma · Tennis ATP. Internazionali di tennis a Roma: Darderi da sogno, batte Jodar e vola in semifinale x.com TV8 diretta tennis oggi in diretta: le partite in chiaro agli Internazionali di Roma 2026Grande appuntamento con il tennis oggi, mercoledì 13 maggio 2026, agli Internazionali d'Italia. Il torneo entra nella fase decisiva con i quarti di finale ... funweek.it Internazionali d’Italia 2026 oggi in tv: orari 13 maggio, ordine di gioco, quale partita su TV8La nona giornata degli Internazionali d'Italia 2026 andrà in scena quest'oggi a Roma. Il programma prevede i quarti di finale della parte bassa del ... oasport.it