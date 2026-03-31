Guerra crisi del petrolio e effetti sul carburante | salgono i prezzi anche in Slovenia

Da mezzanotte, i prezzi dei carburanti in Slovenia sono aumentati. La benzina ha subito un incremento di 3,5 centesimi, portandosi a 1,616 euro al litro. La decisione si inserisce in un quadro di crisi energetica e di tensioni legate alla guerra, che hanno influenzato i costi del petrolio e, di conseguenza, quelli dei carburanti sul mercato locale.

La benzina è aumentata di 3,5 centesimi a partire da mezzanotte, raggiungendo 1,616 euro al litro. Lo riporta l'agenzia di stampa slovena Sta. Il prezzo del diesel aumenterà di 11,1 centesimi, arrivando a 1,807 euro al litro Da oggi in Slovenia i prezzi calmierati dei carburanti sono rincarati, la benzina di 3,5 centesimi a partire da mezzanotte, raggiungendo 1,616 euro al litro. Lo riporta l'agenzia di stampa slovena Sta. Il prezzo del diesel aumenterà di 11,1 centesimi, arrivando a 1,807 euro al litro. I prezzi calmierati valgono solo nelle stazioni di servizio fuori dalla rete autostradale, mentre i prezzi su autostrade e superstrade sono liberalizzati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it © Triesteprima.it - Guerra, crisi del petrolio e effetti sul carburante: salgono i prezzi anche in Slovenia Articoli correlati Leggi anche: Venti di guerra sui campi: "Preoccupano l’aumento dei costi del carburante e gli effetti sul turismo" Crisi del petrolio con la guerra in Iran, prezzi in aumento con le navi bloccate a HormuzL'Iran sta bloccando il passaggio dallo stretto di Hormuz come ritorsione per gli attacchi statunitensi e israeliani sul suo territorio. Contenuti e approfondimenti Discussioni sull' argomento Energia in guerra, Europa e Italia in crisi; Con la guerra in Medio Oriente stiamo davvero rischiando la più grande crisi energetica della storia?; Lo spettro del 1973: la crisi energetica che terrorizzò il mondo; Con la guerra in Iran finisce sotto attacco l’Ets. Guerra in escalation e petrolio alle stelle: i mercati temono la stagflazioneLa guerra si intensifica mentre il prezzo del greggio sale oltre il 50% in un mese: aumentano i rischi per l’economia globale. fortuneita.com La guerra in Medio Oriente "ha modificato bruscamente le prospettive" su inflazione e crescita per l'Italia e la zona euro. E' quanto ammonisce il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta secondo il quale, anche "con una rapida cessione delle ostilità, il rit facebook Guerra in Iran, stop dell’Italia agli Usa: Crosetto nega Sigonella #sigonella x.com