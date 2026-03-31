Guerra crisi del petrolio e effetti sul carburante | salgono i prezzi anche in Slovenia

Da triesteprima.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Da mezzanotte, i prezzi dei carburanti in Slovenia sono aumentati. La benzina ha subito un incremento di 3,5 centesimi, portandosi a 1,616 euro al litro. La decisione si inserisce in un quadro di crisi energetica e di tensioni legate alla guerra, che hanno influenzato i costi del petrolio e, di conseguenza, quelli dei carburanti sul mercato locale.

La benzina è aumentata di 3,5 centesimi a partire da mezzanotte, raggiungendo 1,616 euro al litro. Lo riporta l'agenzia di stampa slovena Sta. Il prezzo del diesel aumenterà di 11,1 centesimi, arrivando a 1,807 euro al litro Da oggi in Slovenia i prezzi calmierati dei carburanti sono rincarati, la benzina di 3,5 centesimi a partire da mezzanotte, raggiungendo 1,616 euro al litro. Lo riporta l'agenzia di stampa slovena Sta. Il prezzo del diesel aumenterà di 11,1 centesimi, arrivando a 1,807 euro al litro. I prezzi calmierati valgono solo nelle stazioni di servizio fuori dalla rete autostradale, mentre i prezzi su autostrade e superstrade sono liberalizzati. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

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