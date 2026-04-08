Tregua in Iran le compagnie aeree | Mesi prima che costo del carburante e prezzi dei biglietti aerei si stabilizzino

Le compagnie aeree affermano che ci vorranno diversi mesi affinché il costo del carburante e i prezzi dei biglietti si stabilizzino, anche nel caso in cui la situazione in Medio Oriente dovesse migliorare. La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran ha già avuto ripercussioni sul settore dell’aviazione civile, e le conseguenze si faranno ancora sentire a lungo termine. La tregua in Iran non sembra aver modificato immediatamente gli andamenti del mercato.

Anche nel caso in cui la situazione in Medio Oriente dovesse stabilizzarsi, le conseguenze della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran continueranno a farsi sentire sul settore dell’aviazione civile. Non lascia posto alle speranze dei consumatori Willie Walsh, direttore generale dell’Associazione Internazionale del Trasporto Aereo. Il nodo centrale resta quello del carburante, la cui mancanza negli ultimi giorni ha messo in difficoltà diversi aeroporti, anche italiani. Secondo Walsh “ci vorranno mesi per tornare ai livelli di fornitura necessari”, a causa delle interruzioni nella capacità di raffinazione dei paesi del Golfo: anche se il flusso di greggio dovesse riprendere regolarmente, la filiera produttiva richiederà tempo per riallinearsi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tregua in Iran, le compagnie aeree: “Mesi prima che costo del carburante e prezzi dei biglietti aerei si stabilizzino” Le compagnie aeree che rischiano di restare a terra: quali sono le più esposte a guerra e crisi del carburanteLa crisi in Medio Oriente rischia di lasciare a terra non soltanto i vettori del Golfo, ma anche una parte significativa delle compagnie europee. Crisi Iran, la Iata avverte: l’aumento dei prezzi dei biglietti aerei “è inevitabile”Il direttore generale dell'Iata, la principale associazione mondiale delle compagnie aeree, sostiene che un aumento delle tariffe dei biglietti aerei... Temi più discussi: Iran, piano di pace dal Pakistan: tregua e apertura di Hormuz. No di Teheran; Iran-Usa, la tregua e il piano in 10 punti: cosa chiede Teheran a Trump; Medio Oriente, Trump: 'L'Iran può essere eliminato in una notte, e potrebbe essere domani' - LIVEBLOG; Allo scadere dell’ultimatum Iran e USA trovano un accordo per due settimane di tregua. Borsa: Europa festeggia tregua in Iran, Milano vola a +4% in avvioCrolla il petrolio con il Brent sotto i 93$ (-15%) (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 08 apr - Apertura all'insegna dell'euforia per le Borse ... ilsole24ore.com Il giorno della tregua: cosa prevede l’accordo di cessate il fuoco e perché Trump ha fermato l’attacco contro l’IranDopo le minacce di commettere crimini di guerra in Iran, Donald Trump accetta un cessate il fuoco di due settimane che, di fatto, sancisce il controllo dello Stretto di Hormuz da parte della ... tpi.it La tregua raggiunta nella notte italiana, a 88 minuti dallo scadere dell'ultimatum che Trump aveva dettato con tanto di minaccia di distruggere "un'intera civilità". Sul suo social annuncia di aver accettato i negoziati in 10 punti proposti dall'Iran tramite il Pakistan - facebook.com facebook Libano senza tregua. Israele accetta il cessate il fuoco con l'Iran, ma non con Hezbollah x.com