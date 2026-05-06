Beni confiscati non assegnati | Grandi opportunità ma servono interventi per il recupero

Partendo da Casal di Principe, la Commissione Anticamorra e beni confiscati ha avviato un giro tra i beni confiscati non assegnati nella Regione Campania. La visita riguarda immobili e proprietà che ancora non sono stati affidati a enti o associazioni, evidenziando la presenza di molte possibilità di utilizzo futuro. Tuttavia, si sottolinea anche la necessità di interventi per il recupero e la valorizzazione di questi beni.

Parte da Casal di Principe il tour tra i beni confiscati non ancora assegnati della Regione Campania, promosso dalla Commissione Anticamorra e beni confiscati. A darne notizia è il presidente Vincenzo Santangelo, che nei prossimi giorni, insieme agli altri componenti della Commissione, avvierà.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Leggi anche: Cinquanta milioni di euro per il recupero di 30 beni confiscati nel casertano Caserta, riunione in Prefettura sui beni confiscati: 50 milioni di euro per la realizzazione di 30 interventiGli investimenti dello Stato finalizzati al recupero e alla rifunzionalizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata del territorio... Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Tour della commissione anticamorra tra i beni confiscati non assegnati. Santangelo lancia a Casal di Principe il tour della Commissione Anticamorra«Con la visita informale a Casal di Principe ho lanciato il tour tra i beni confiscati non assegnati della Regione Campania che effettueremo con la ... napolivillage.com Beni confiscati, cantieri di democrazia – Conversazione a partire dal Focus BookUn appuntamento per approfondire il valore sociale, economico e civico del riuso dei beni confiscati, tra testimonianze, esperienze e proposte di riforma ... vita.it