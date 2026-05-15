I Raccomandati hanno vinto perché non si sono mai presi sul serio

I Raccomandati, composti da Chanel Totti e Filippo Laurino, hanno conquistato la vittoria a Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente. La coppia ha avuto la meglio sul resto dei concorrenti durante l’intera gara, che si è svolta in diverse tappe tra paesi dell’Estremo Oriente. La vittoria è stata ufficializzata al termine dell’ultima fase, con una performance che ha sorpreso molti spettatori. La coppia non ha mai preso troppo sul serio la competizione, ma ha comunque portato a casa il risultato finale.

I Raccomandati Chanel Totti e Filippo Laurino hanno vinto Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente. Hanno affrontato meglio di tutti un viaggio lungo oltre 5000 chilometri, che ha toccato paesi straordinari come l’Indonesia, la Cina e infine il Giappone. Niente da fare per i Veloci Fiona May e Patrick Stevens (terzi) e per le Dj Jo Squillo e Michelle Masullo (seconde). Ai giovani vincitori, che non si sono mai arresi di fronte alle difficoltà, va sicuramente anche la medaglia per la simpatia. Finale di “Pechino Express 2025”: la proclamazione dei vincitori è da brividi X Leggi anche › A “Pechino Express 2026” banane e Gialappa’s: le pagelle della semifinale Pechino Express 2026, la finale: i vincitori sono i Raccomandati . 🔗 Leggi su Iodonna.it

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