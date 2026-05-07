Nella semifinale di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’ trasmessa giovedì 7 maggio, su Sky e Now, sono stati assegnati i voti ai partecipanti. I Raccomandati hanno già ottenuto il punteggio massimo, mentre le Albiceleste hanno mostrato un miglioramento rispetto alle precedenti fasi. La puntata ha visto anche alcune sfide tra le coppie in gara, con risultati che influenzeranno la classifica finale.

Milano, 7 maggio 2026 - Ecco le pagelle della semifinale di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’ andata in onda in esclusiva su Sky e in streaming e on demand su Now giovedì 7 maggio. La finalissima andrà in onda giovedì 14 maggio dalle 21.15 sulle stesse reti. Lo dico? Lo dico: spero proprio che a vincere siano i Veloci o i Raccomandati. Loro sono i miei favoriti da inizio programma. I Raccomandati - Chanel Totti e Filippo Laurino: voto Vincitori. Anche nella nona puntata dell’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca si sono dimostrati la coppia di concorrenti più fresca e divertente – “Se scivoli è un casino” commenta...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle semifinale Pechino Express 2026: i Raccomandati hanno già vinto, le Albiceleste si sono svegliate

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: I Rapper nel mirino del Karma (e dei Veloci); Pechino Express, le pagelle dell’ottava puntata: i Raccomandati volano in Giappone (9), i Rapper affondati da un’alleanza (7); Pechino Express, le pagelle: Fiona May antisportiva pure coi bimbi (5), Albiceleste comodine miracolate (2), spiace per i Rapper (7); A Pechino Express 2026 il cerchio si chiude su queste 4 coppie semifinaliste: due se lo meritano, le altre meno.

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