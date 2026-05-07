Nella semifinale di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’ trasmessa giovedì 7 maggio su Sky e Now, sono stati assegnati i voti ai concorrenti rimasti in gara. I Raccomandati hanno ottenuto punteggi elevati, mentre le Albiceleste hanno mostrato un miglioramento solo in fase avanzata della gara. La puntata ha visto anche alcune eliminazioni e strategie adottate dai partecipanti per avanzare nella competizione.

Milano, 7 maggio 2026 - Ecco le pagelle della semifinale di ‘Pechino Express 2026 - L’Estremo Oriente’ andata in onda in esclusiva su Sky e in streaming e on demand su Now giovedì 7 maggio. La finalissima andrà in onda giovedì 14 maggio dalle 21.15 sulle stesse reti. Lo dico? Lo dico: spero proprio che a vincere siano i Veloci o i Raccomandati. Loro sono i miei favoriti da inizio programma. I Raccomandati - Chanel Totti e Filippo Laurino: voto Vincitori. Anche nella nona puntata dell’adventure game condotto da Costantino della Gherardesca si sono dimostrati la coppia di concorrenti più fresca e divertente – “Se scivoli è un casino” commenta...🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Pagelle semifinale Pechino Express 2026: i Raccomandati hanno già vinto, le Albiceleste si sono svegliate troppo tardi

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Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: I Rapper nel mirino del Karma (e dei Veloci); Pechino Express, le pagelle dell’ottava puntata: i Raccomandati volano in Giappone (9), i Rapper affondati da un’alleanza (7); Pechino Express, le pagelle: Fiona May antisportiva pure coi bimbi (5), Albiceleste comodine miracolate (2), spiace per i Rapper (7); A Pechino Express 2026 il cerchio si chiude su queste 4 coppie semifinaliste: due se lo meritano, le altre meno.

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