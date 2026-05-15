Venerdì 15 maggio si svolgeranno diverse partite in campionati come la Premier League, la Serie B e la Saudi Pro League, oltre ad altri tornei minori. In particolare, da alcune settimane i sostenitori di alcune squadre di Premier League seguono con attenzione i risultati dell’Aston Villa, che sta vivendo un periodo di particolare interesse. Le partite previste coinvolgono squadre di vari livelli e campionati, offrendo un quadro vario di incontri da seguire.

I pronostici di venerdì 15 maggio, ci sono partite di Premier League, Serie B, Saudi Pro League e altri campionati minori Da qualche settimana i tifosi di diverse squadre di Premier League non fanno altro che sbirciare i risultati dell’ Aston Villa. Già, perché se i Villans dovessero chiudere il campionato esattamente al quinto posto, vincendo al contempo l’Europa League – mercoledì prossimo a Istanbul è in programma la finalissima con il Friburgo, in cui gli uomini di Unai Emery partiranno strafavoriti – anche la sesta classificata si qualificherebbe alla prossima edizione della Champions League. Motivo per cui club come Bournemouth, Brighton e Brentford (rispettivamente sesto, settimo e ottavo, nonché racchiusi in soli quattro punti) attendono con trepidazione. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

© Ilveggente.it - I pronostici di venerdì 15 maggio: Premier League, Serie B, Saudi Pro League

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PRONOSTICI DI TRE PARTITE DI STASERA DI PREMIER #premierleague #pronostici

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