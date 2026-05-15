I Promessi Paperi una parodia che s’ha da fare
Recentemente è emerso che l’autore del celebre romanzo milanese aveva pensato alla sua opera come a un romanzo illustrato, un’idea che oggi si traduce in una parodia chiamata I Promessi Paperi. Questa rivisitazione combina personaggi del fumetto con riferimenti al classico letterario, creando un’interpretazione umoristica e visivamente arricchita. La connessione tra il romanzo e il mondo dei fumetti si basa su questa originaria concezione dell’autore, che avrebbe immaginato il suo lavoro in forma di narrazione illustrata.
Chi avrebbe mai sospettato che Alessandro Manzoni potesse essere un ottimo sceneggiatore di fumetti? Se vi sorprende questo accostamento, sappiate che il romanziere milanese aveva concepito il suo capolavoro, I Promessi Sposi, come un romanzo illustrato. Ripercorrere la genesi e lavorazione di questo classico della letteratura italiana sarebbe già di per sé un’avventura, ma questa fatica è stata egregiamente svolta da Alberto Brembilla nei suoi approfondimenti contenuti in I Promessi Paperi, volume che raccoglie la più celebra parodia Disney dell’opera manzoniana. Troppo spesso ci si dimentica di valorizzare il lavoro di ricerca e approfondimento che accompagna edizioni come I Promessi Paperi. 🔗 Leggi su Screenworld.it
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