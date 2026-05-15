I Promessi Paperi una parodia che s’ha da fare

Recentemente è emerso che l’autore del celebre romanzo milanese aveva pensato alla sua opera come a un romanzo illustrato, un’idea che oggi si traduce in una parodia chiamata I Promessi Paperi. Questa rivisitazione combina personaggi del fumetto con riferimenti al classico letterario, creando un’interpretazione umoristica e visivamente arricchita. La connessione tra il romanzo e il mondo dei fumetti si basa su questa originaria concezione dell’autore, che avrebbe immaginato il suo lavoro in forma di narrazione illustrata.

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