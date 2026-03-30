Pucs il sito-parodia della pubblica amministrazione che trasforma una procedura bucrocratica in un videogioco impossibile da battere

Un sito internet dedicato alla pubblica amministrazione, che si presenta come una parodia, trasforma una procedura burocratica complessa in un videogioco particolarmente difficile da completare. Navigare su piattaforme ufficiali è un’operazione che milioni di italiani devono affrontare, spesso trovandosi di fronte a procedure lunghe e complicate. La pagina satirica mette in evidenza la difficoltà di interagire con i servizi pubblici online.

Navigare su un sito web della pubblica amministrazione è un’attività tanto temuta quanto inevitabile per milioni di italiani. La complessità dell’interfaccia, l’instabilità delle sessioni e l’impossibilità di commettere errori (a rischio di ricominciare tutto da capo) sono solo alcuni dei fattori che rendono l’esperienza così ostile. Essendo la satira una forma d’arte che non conosce limiti in fatto di medium, ecco che nasce il P.U.C.S. – Portale Unico delle Complicazioni Semplici – un sito web che trasforma in un videogioco tutti gli errori, le complicazioni e le insensatezze del lato digitale della pubblica amministrazione italiana. Come funziona il browser game. 🔗 Leggi su Open.online

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